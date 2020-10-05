Украинцы продолжают закреплять свои позиции в бельгийском первенстве.

Роман Яремчук отметился дублем в поединке 8-го тура Лиги Жупиле против Берсхота, чем помог Генту разгромить соперника (5:2).

Яремчук отличился эффектным дублем в воротах одного из лидеров чемпионата Бельгии

Такая результативность украинца не остался без внимания местных СМИ. Ведущее бельгийское издание Voetbal Primeur включило Романа в символическую сборную 8-го тура. Других представителей Гента в этой команде нет.

Через неудачный старт сезона в чемпионате Бельгии после 8-ми туров Гент расположился лишь 12-й строчке.

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