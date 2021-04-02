Гол в ворота сборной Казахстана стал 7-м для Яремчука, что позволило ему подняться в список пятнадцати лучших бомбардиров сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Столько же результативных выстрелов имеют в своем активе Максим Калиниченко и Марко Девич, однако им понадобилось 47 и 35 матчей соответственно – Яремчук достиг этого показателя за 22 встречи. Следующий забитый мяч позволит приблизиться вплотную к топ-10 – сразу пять игроков остановились на отметке в 8 голов.

Рекордсменом до сих пор остается Андрей Шевченко с 48 мячами в 111 матчах, а второе и третье места у Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки – 38 и 21 гол соответственно.

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