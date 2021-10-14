Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук попал в список топ-игроков.

Роман Яремчук получил свое место в списке лучших футболистов недели FIFA 22.

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Украинский нападающий Бенфики сыграл в двух поединках национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022 против Финляндии (2:1) и Боснии (1:1). Во время встречи с финнами Роман сумел отличиться асситом.

Напомним, летом Роман перебрался в Бенфику и завоевал свое место в стартовом составе португальской команды.

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