"Я думаю, что к ребятам нет вопросов. Каждый футболист действительно был заряжен, выкладывался на 100 процентов. Конечно, не получилось, задачи не выполнили – на чемпионат мира не вышли, в дивизион А Лиги наций тоже. Чуть ли не сложился этот год для сборной.

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У нас хорошая боевая команда, много молодежи и большой потенциал. Сейчас приходят многие молодые футболисты. Думаю, будут вызываться игроки из молодежки. Вы сами знаете, что сборная умеет играть в футбол. Вопрос в том, чтобы нас направили и показали, как это делать.

Какая задача была на Шотландию? Мы понимали, что если пропустим мяч, то будет гораздо сложнее. Где-то, вероятно, перестраховывались. В общем, считаю, что были хорошие голевые моменты у Артема Довбика, у Андрея Ярмоленко. Не могу сказать, что мы не пробовали, но старались.

Трудно сказать, почему не было настоящего финального нашествия. Я выполняю ту работу, которую говорят выполнять. Очень тяжело на этот вопрос ответить. Конечно, мы хотели победить, но так получилось. Таков стиль игры у нас. Это все", – резюмировал Яремчук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital .

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