Брюгге Романа Яремчука и Эдуарда Соболя в 2023 году все начинает с чистого листа.

Сегодня команда провела первую тренировку в новом году. Также это был дебютный рабочий день Скотта Паркера, заменившего на тренерском мостике Карла Хуфкенса.

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С партнерами наконец-то занимается Роман Яремчук. Украинский форвард последний раз выходил на поле 6 ноября, а затем был чемпионат мира и травма. Новый год и новый тренер могут стать шансом нападающего, который не слишком сверкал под руководством Хуфкенса – 600 игровых минут, 2 гола. Эдуард Соболь тоже полностью здоров.

Следующий матч Брюгге проведет 8 января против лидера чемпионата Бельгии – Генка. В Лиге Жупиле "черно-синие" идут лишь четвёртыми, но еще продолжают борьбу в Лиге чемпионов. 15 февраля и 7 марта состоятся поединки с Бенфикой в рамках 1/8 финала.

2023 has officially started. ??‍?? pic.twitter.com/4Yf5z0K1Z5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2023

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