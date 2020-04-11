Яремчук вернулся к тренировкам – форвард оценил свое состояние после травмы

Форвард сборной Украины и Гента Роман Яремчук продемонстрировал, как набирает форму после длительного времени без футбола.

"Думаю, в физическом плане я уже готов. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще рано, еще нужно набрать игровую форму.

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Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть, и мы сможем играть в футбол", – поделился Яремчук в комментарии Команда№1.

Напомним, Роман перенес операцию на ахилле в январе, из-за чего выбыл на длительный срок. К слову, Яремчук провел 30 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 17 голов и 4 ассиста.

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