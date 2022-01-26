Бенфика только в серии послематчевых 11-метровых вырвала у Боавишты путевку в финал Кубка португальской лиги. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Кубок португальской лиги, 1/2 финала

Бенфика – Боавишта – 1:1 (пенальти – 3:2)

Голы: Эвертон, 7 – Альфонсо, 53 (п)

Матч начался идеально для лиссабонцев. Роман Яремчук сбросил на Эвертона, который воспользовался неудачными действиями защитников и открыл счет. Украинец тоже мог стать автором забитого мяча, но свои шансы не реализовал.

Яремчук помог забить гол и упустил ряд моментов – Бенфика прорвалась в финал Кубка Лиги

После перерыва Боавишта отыгралась, забив пенальти. Игра перешла в серию 11-метровых, в которой Яремчук участия уже не принимал. Роман был заменен на 88-й минуте. Но партнеры не подвели – Влаходимос отразил один удар, а еще дважды игроки Боавишты промахнулись сами. Бенфика с трудом вышла в финал и находится в шаге от первого трофея в сезоне.

Соперником "орлов" в решающем матче станет победитель пары Спортинг – Санта-Клара, которые сыграют 26 января.

Видеообзор матча:

Видеообзор серии пенальти: