Яремчук в Рому: есть одно условие, при котором украинец может оказаться в Италии, – ТаТоТаке

Форвард Гента Роман Яремчук действительно может перейти в Рому, но есть одна преграда.

Роман Яремчук действительно входит в шорт-лист итальянской Ромы. Как сообщил журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский, есть одно условие, при которой этот трансфер может осуществиться.

"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера

Для оформления трансфера украинца римляне сначала хотят продать форварда Патрика Шика. Главным претендентом считается Хоффенхайм.

Также, по информации источника, Яремчука Роме посоветовал ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли