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Яремчук в Рому: есть одно условие, при котором украинец может оказаться в Италии, – ТаТоТаке

12:30 279 Читати українською
Яремчук в Рому: есть одно условие, при котором украинец может оказаться в Италии, – ТаТоТаке
Роман Яремчук / ФК Гент

Форвард Гента Роман Яремчук действительно может перейти в Рому, но есть одна преграда.

Роман Яремчук действительно входит в шорт-лист итальянской Ромы. Как сообщил журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский, есть одно условие, при которой этот трансфер может осуществиться.

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Для оформления трансфера украинца римляне сначала хотят продать форварда Патрика Шика. Главным претендентом считается Хоффенхайм.

Также, по информации источника, Яремчука Роме посоветовал ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти.

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