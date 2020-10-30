"У нас есть список пенальтистов, Яремчук все еще в нем. По этому поводу есть договоренность. Это разочарование для него и команды, что он промахнулся. В случае гола матч мог бы сложиться по-другому.

Погром Яремчука и Ко с фейлом украинца в видеообзоре матча Гент – Хоффенхайм – 1:4

Собираемся ли мы скорректировать этот список? Возможно. Но я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы должны обсудить это внутри команды", – цитирует Вима Де Декера Belgiumsoccer.

Напомним, в матче второго тура группового этапа ЛЕ между Гентом и Хоффенхаймом Роман Яремчук заработал пенальти на 13 минуте, однако его не реализовал. В конечном итоге команда украинца проиграла со счетом 1:4.

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