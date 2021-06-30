Яремчук устроил дикие танцы в раздевалке после выхода Украины в 1/4 финала Евро
06:00 - Читати українською
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук эффектно отпраздновал победу над Швецией (2:1).
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Эмиль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Эмиль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
После завершения поединка представитель Гента устроил шоу в раздевалке "сине-желтых".
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Форвард показал незаурядное мастерство, танцуя в одних шортах. Старания Яремчука не остались без внимания партнеров, которые снимали перфоманс на камеры телефонов. Евгений Макаренко старался не отставать от Романа.
Напомним, соперником Украины в 1/4 финала Евро станет сборная Англии. Поединок состоится 3 июля.
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