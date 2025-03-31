В дерби украинец оформил дубль и помог сделать своей команде важный шаг к добыче трофея. Первый гол Яремчук забил на 47 секунде и установил рекорд.

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Мяч, забитый Романом, стал самым быстрым в истории противостояния Олимпиакоса и Панатинаикоса за последние 43 года. Прошлое свершение принадлежало Такису Персиасу, который забил гол в сезоне 1981/1982 в кубковом матче на 58 секунде.

Вклад Яремчука в игру высоко оценила греческая пресса, которая сравнила украинца с супергероем вселенной Marvel.

"Мендилибар снимает новые Мстители с Яремчуком в главной роли лучшего из мстителей. Роман – особенный, учитывая, какой перезапуск он сделал. Ходили слухи, что он покинет клуб в январе, но украинец остался и перевернул игру таким волшебным образом, на что способны нападающие.

Форварды живут своими голами, и когда они не забивают, то первыми понимают, что уверенность пропала, причем не столько у тренера, сколько у болельщиков, и Яремчук это почувствовал. В конце концов, он вернулся с новыми силами и стал стабильно забивать", – написало издание sport24.gr.

Напомним, Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в 27 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и две результативные передачи.

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