"Бельгия – одна из лучших сборных мира. У вас смена поколений и другой тренер, но Доку и Де Брюйне все еще могут изменить ход матча за доли секунды.

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Лукаку также. Я считаю, что он все еще один из лучших нападающих в мире. При условии, что он чувствует уверенность и замечает, что тренер это видит в нем.

Так происходит у многих бомбардиров. Этим атакующие футболисты отличаются от других игроков. Например, посмотрите на уровень, которого достиг Лукаку под руководством Антонио Конте. Это была лучшая версия Лукаку. Я читал, как они тренировались и как Конте к нему относился, общался с ним. У Лукаку есть все. Это зависит лишь от его формы.

Счастливы ли мы, что Куртуа остался дома? Конечно, это лучше для Украины, но у вас все еще есть качество", – сказал Яремчук в интервью Het Nieuwsblad.

Напомним, поединок с Бельгией сборная Украины проведет 26 июня. До этого "сине-желтые" в рамках группового турнира сыграют с Румынией и Словакией.

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