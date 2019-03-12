Яремчук: У меня всегда есть по 2-3 момента, но я их транжирю

Форвард Гента Роман Яремчук прокомментировал забитый гол в матче 29-го тура чемпионата Бельгии против Остенде (2:1).

"Я счастлив, ведь долгое время не забивал. У меня всегда есть по 2-3 момента, но я их транжирю. Нужно работать над реализацией. Ты должен быть впереди, чувствовать гол. Самое главное – забивать голы.

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После игры не сплю до 4-5 часов утра, очень устал. На следующий день прихожу после тренировки, отсыпаюсь. Неважно, проиграли, выиграли, мне всегда трудно заснуть. Не знаю, почему так", – сказал Яремчук в комментарии телеканалу Футбол.

Для Яремчука гол в ворота Остенде стал 10-м в нынешнем сезоне за бельгийский клуб во всех турнирах. Гент после 29 туров набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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