В обойме "орлов" остались только Роман Яремчук и Гонсалу Рамуш, сообщает Record.

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Главный бомбардир лиссабонцев Дарвин Нуньес отправился в расположение сборной Уругвая, а Харис Сеферович травмирован. Сегодня Бенфика встретится с Боавиштой в рамках полуфинала Кубка лиги (начало в 21:45), а уже на 29 января запланирован финал. Главный тренер команды Нельсон Вериссимо будет выбирать между Яремчуком и Рамушем – в предыдущих поединках чуть больше времени получал украинец, но португалец успел забить гол Ароке.

Добавим, что Кубок лиги является последней надеждой Бенфики на трофей в этом сезоне. "Орлы" уже вылетели из Кубка, а в чемпионате безнадежно отстали от Порту.

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