Шансы Романа Яремчука оказаться в Галатасарае во время зимнего окна становятся все больше.

Наставник турецкого гранда Фатих Терим одобрил приход нападающего Гента в январе, утверждает Sport.ua.

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Трансфер Яремчука зависел от выборов президента Галатасарая, которые были запланированы на 19-26 декабря. Их решили перенести из-за новых санкций турецкого правительства для борьбы с коронавирусом. Действующее руководство должно как можно скорее определиться с целями на трансферное окно, и именно Яремчук является наиболее приоритетным подписанием.

Добавим, что нападающий Гента провел 15 матчей в текущем сезоне, отличился 8 голами и 3 ассистами. Контракт Яремчука с "буйволами" рассчитан до лета 2023-го, его нынешняя цена за Transfermarkt – 11 млн евро.

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