Украинский нападающий признан игроком недели в чемпионате по версии Record.

"Забрасывать мяч в сетку – это моя работа": Яремчук – про феерический дубль в ворота Гимараеша

В 7-м туре Примейры Яремчук вышел в старте "орлов" против Гимарайнша. Украинец провел на поле 65 минут и успел оформить дубль еще в первом тайме. Вклад Яремчука был определяющим, ведь Бенфика победила с разницей в два мяча (3:1).

К слову, в нынешнем сезоне форвард сборной Украины провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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