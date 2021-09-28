Яремчук стал игроком недели в Португалии
11:26 - Читати українською
Адаптация форварда лиссабонской Бенфики Романа Яремчука к португальской Примейре идет семимильными шагами.
Украинский нападающий признан игроком недели в чемпионате по версии Record.
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В 7-м туре Примейры Яремчук вышел в старте "орлов" против Гимарайнша. Украинец провел на поле 65 минут и успел оформить дубль еще в первом тайме. Вклад Яремчука был определяющим, ведь Бенфика победила с разницей в два мяча (3:1).
К слову, в нынешнем сезоне форвард сборной Украины провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.
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