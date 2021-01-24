Лёвен без шансов был разгромлен Гентом в 21-м туре чемпионата Бельгии. Отчет о поединке Лиги Жупиле читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 21 тур

Лёвен – Гент – 0:3

Голы: Мохаммади, 6, Кумс, 50, Букари, 54

Удаление: Анри, 79 (Лёвен)

"Буйволы" в 2021 году еще не побеждали, набрав в последних 4-х поединках лишь 2 очка. Как следствие, Гент оказался во втором десятке турнирной таблицы. У Лёвена дела идут лучше – команда, которая еще в прошлом сезоне выступала во втором дивизионе, находится в зоне плей-офф Лиги Европы. Среди всех украинцев Гента в старте вышел только Роман Яремчук, а вот Игорь Пластун и Роман Безус не попали даже в запас.

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Гости открыли счет уже в дебюте игры. Милад Мохаммади, такое впечатление, устал от серии подач и хаоса в штрафной Лёвена. Иранский защитник был первым на подборе и в касание вколотил круглого под перекладину ворот, выведя "буйволов" вперед. Это был единственный гол до перерыва, хотя обе команды имели еще моменты. В частности, Лёвен претендовал на пенальти, но рефери не назначил 11-метровый.

В дебюте второй половине игры Гент удвоил свое преимущество. Капитан "буйволов" Свен Кумс был первым на добивании после неуверенной игры голкипера хозяев. Удар головой в противоход – 0:2. Практически сразу Лёвен получил в свои ворота и третий гол, автором которого стал Букари. Кумс отдал идеальный пас на ход, а нападающий реализовал свой шанс, пробив мимо Ромо. Такой старт второго тайма деморализовал Лёвен – результат игры был понятен. Хозяева еще и завершали матч вдесятером после удаления Анри.

Роман Яремчук отыграл 75 минут и уступил место на поле Лорану Депуатру. Форвард сборной Украины получил оценку 6.6 от WhoScored – самый низкий балл в своей команде среди игроков, которые начали матч с первых минут. Правда, вряд ли это станет большой проблемой для 25-летнего нападающего, ведь его команда наконец-то прервала полосу неудач.

Гент одержал первую победу в текущем году, прервав неудачную серию. У команды Хейна Ванхазебрука 30 пунктов и 10 место турнирной таблицы. Лёвен пока седьмой – 33 очка.

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