В товарищеском матче Украины против Молдовы Роман Яремчук забил 15-й гол за сборную, сравнявшись по этому показателю с легендарным Сергеем Ребровым, сообщает Артур Валерко.

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В дополнение к этому, Яремчук опередил Олега Гусева, который забил 13 голов за сборную, и приблизился к показателю Евгения Коноплянки, у которого в активе 21 забитый мяч за сборную Украины.

По этому показателю Роман занимает 4-5 место среди лучших бомбардиров во всей истории сборной Украины.

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