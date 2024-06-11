Яремчук сравнялся с Ребровым по количеству голов в сборной Украины
11 июня 22:48 - Читати українською
Форвард сборной Украины Роман Яремчук догнал своего тренера Сергея Реброва.
Виктор Цыганков 43’
Артем Довбик 49’
Георгий Судаков 54’
43’ Виктор Цыганков
49’ Артем Довбик
54’ Георгий Судаков
В товарищеском матче Украины против Молдовы Роман Яремчук забил 15-й гол за сборную, сравнявшись по этому показателю с легендарным Сергеем Ребровым, сообщает Артур Валерко.
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В дополнение к этому, Яремчук опередил Олега Гусева, который забил 13 голов за сборную, и приблизился к показателю Евгения Коноплянки, у которого в активе 21 забитый мяч за сборную Украины.
По этому показателю Роман занимает 4-5 место среди лучших бомбардиров во всей истории сборной Украины.
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