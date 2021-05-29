"Манчестер Сити победит со счетом 2:1. Отметится ли Зинченко результативным действием? Да нет, куда (смеется – прим.)? Думаю, Зина сегодня сыграет и в итоге поднимет трофей.

Манчестер Сити – Челси: анонс финала Лиги чемпионов

Авторы голов? Марез и Гюндоган, а за Челси забьет Мейсон Маунт", – сказал Яремчук в комментарии YouTube-канала Do Best.

Напомним, уже сегодня нас ждет английский финал в Лиге чемпионов. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси, стартует в 22:00 по Киеву. Решающая дуэль ЛЧ будет сыграна на стадионе Драгау в Порту.

Почему Манчестер Сити выиграет ЛЧ 2020/21 – Зинченко и еще 4 фактора