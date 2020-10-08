Как известно, нападающий Гента Роман Яремчук пытался покинуть команду в летнее трансферное окно. У него даже возник конфликт с главным тренером клуба, которого, в результате скандала, уволили. После дубля в ворота Беерсхота украинец вновь заявил о желании покинуть "буйволов" и даже встречался по этому поводу с руководством клуба.

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24-летнему украинцу не позволили уйти, поскольку болельщики не поняли бы такого шага руководства – продать лучшего игрока в последний день трансферного окна. Хотя клуб, который был заинтересован в услугах Яремчука, был готов завершить сделку, сообщил журналист программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Гент и Яремчук договорились, что футболист остается в команде минимум до зимы. А зимой, если предложение по нему будет оставаться в силе, украинца отпустят и найдут ему замену.

Напомним, действующий контракт нашего нападающего с Гентом рассчитан до 2023 года. В разное время интерес к Яремчуку проявляли итальянские клубы, среди которых СМИ называли Болонью и Рому. Тransfermarkt оценивает Романа в 9,5 млн евро.

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