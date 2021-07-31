Нападающий Гента Роман Яремчук ещё на шаг приблизился к лиссабонской Бенфики.

Форвард проходит медицинское обследование ради перехода в Бенфику, сообщает журналист Даниэлле Тречча в своем твиттере.

Яремчук прибыл в Лиссабон ради трансфера в Бенфику, – A Bola

Он же обнародовал и детали сделки – договор Яремчука с португальским грандом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера же составит 15 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Роман провел 43 матча в составе Гента, записав в свой актив 23 гола и 8 ассистов. В нынешней квалификации Лиги чемпионов экс-динамовец имеет шанс со старта в новом клубе выбить московский Спартак (матчи запланированы на 4 и 10 августа).

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