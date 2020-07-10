Яремчук, Соболь и другие игроки сборной Украины узнали календарь чемпионата Бельгии 2020/21

Лига Жупиле 2020/21 начнется уже 8 августа. Старт новому сезону даст действующий чемпион – Брюгге.

В первом туре бельгийского первенства 2020/21 Брюгге будет принимать Шарлеруа. Поединок команды Эдуарда Соболя пройдет 8 августа, начало – в 17:30 по Киеву.

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На следующий день Гент на выезде сыграет с Антверпеном. Также 9 августа в бой вступит и Кортрейк Евгения Макаренко, информирует официальный сайт УАФ со ссылкой на сайты клубов.

Напомним, чемпионат Бельгии 2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19. Чемпионом признали Брюгге, вторым стал Гент. Именно эти команды сыграют в Лиге чемпионов: первые – в групповом турнире, а Безус, Яремчук, Пластун и Ко – в квалификации.

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