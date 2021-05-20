В Лиге Жупиле продолжается плей-офф за попадание в Лигу конференций. Путевку получит кто-то из команд, где есть украинцы.

Чемпионат Бельгии. Плей-офф, 5 тур

Остенде – Мехелен – 2:2

Голы: Сакала, 5, 20 – Дрейф, 47, Шато, 63

Гент – Стандард – 2:0

Голы: Маледе, 7, Яремчук, 90+4

Малиновский красиво забил Ювентусу в финале Кубка Италии – результативная серия украинца продолжается

Марьян Швед забил гол в предыдущем туре, поэтому вполне прогнозируемо сегодня вышел в стартовом составе. Игра началась для Мехелена просто ужасно – 0:2 уже к 20-й минуты. Однако команда, которая начинала плей-офф на последнем месте, сумела проявить характер и отыграться благодаря голам уже во втором тайме.

Гент, неудачно стартовав в мини-турнире, постепенно набрал ход и теперь имеет серию из трех побед подряд. Победа над Стандардом далась непросто. "Буйволы" на протяжении почти всего матча удерживали минимальное преимущество, а Роман Яремчук забил второй м'яч команды перед самым финальным свистком.

В последнем туре Мехелен и Гент сыграют между собой. Получилось так, что только эти две команды и сохранили шансы на путевку в еврокубки. У обоех по 35 очков. Таким образом победителем квартета станет либо Марьян Швед, либо Безус, Пластун и Яремчук. Все решится в ближайшую субботу.

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