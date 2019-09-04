Яремчук сможет помочь сборной Украины в матче с Литвой

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук восстановился от травмы.

Яремчук сможет принять участие в матче квалификации Евро-2020 против Литвы, сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

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23-летний нападающий прибыл в расположение национальной команды с повреждением, которое не позволило ему сыграть в последних поединках за Гент. Цыганык убежден, что с Романом уже все в порядке и ожидает увидеть его в стартовом составе.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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