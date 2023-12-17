"Яремчук сделал то, чего мы хотели. Он приложил огромные усилия. Роман отыграл на максимум, он прессинговал, когда нужно было, а затем пытался держаться вертикально.

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Замена? Мы не хотели рисковать его травмой. Замена была только из-за осторожности", – цитирует наставника "летучих мышей" AS.

Роман Яремчук сыграл 61 минуту в матче против Барселоны. В начале первого тайма он имел прекрасную возможность отличиться, но голкипер каталонцев помешал. В итоге встреча Валенсии и Барселоны закончилась со счетом 1:1.

Валенсия удержала сенсационную ничью с Барселоной - Яремчук сыграл 61 минуту, став самым острым в атаке "летучих мышей"