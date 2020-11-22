Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук стал очередной жертвой коронавируса.

Нападающий из-за болезни не сможет сыграть с одним из лидеров бельгийского первенства – Шарлеруа, сообщает Nieuwsblad.

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Отмечается, что коронавирус был обнаружен у Яремчука после возвращения из расположения сборной Украины. Кроме Романа, еще двое украинцев из чемпионата Бельгии заболели COVID-19 – Эдуард Соболь и Евгений Макаренко.

Таким образом, Гент фактически не имеет вариантов в атаке – кроме Кляйндинста, никто из нападающих не готов к сегодняшней встрече с Шарлеруа, которая состоится сегодня, 22 ноября, в 19:15.

К слову, Яремчук провел 15 матчей в составе Гента, отметившись 8 голами и 3 ассистами.

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