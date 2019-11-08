"Яремчук сбросил плащ-невидимку", а "Пластун – настоящая скала". Бельгия восхваляет украинцев за избиение Вольфсбурга

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы Гент с игроками сборной Украины победил на выезде Вольфсбург (1:3). Обозреваем, как бельгийские журналисты оценивают вклад Яремчука и Пластуна в этот подвиг.

Украинские легионеры играют колоссальное значение в успехах Гента, помогают добиваться результата на самом высоком уровне. Выездная победа над Вольфсбургом – это сенсация от "буйволов", которая стала возможной благодаря нашим ребятам.

Роман Яремчук на старте второго тайма красивым голом вернул Гент в игру, ведь к тому времени бельгийцы уже выровняли ситуацию на поле, но качественных моментов у ворот Первана не создавали. Роману исполнил исключительный удар. Немецкий Kicker вышел с заголовком "Молот Яремчука начал фиаско Вольфсбурга".

Бельгийская пресса не стеснялась подбирать эпитеты для описания гола Яремчука.

Nieuwsblad: "Пушечный выстрел Яремчука – по-настоящему гениальный – сравнял для "буйволов" счет после первого тайма, в котором Гент был без моментов".

Voetbalkrant: "Яремчук сбросил плащ-невидимку и чудесно поймал мяч на ногу за пределами штрафной площадки".

Voetbalprimeur: "Немцы забили первыми и хорошо защищались, пока Роман Яремчук не выпустил своих демонов. Чтобы отыграться, Генту нужна была блестящая вспышка. Яремчук дал ее, прекрасно пробив с лета в касание".

Sporza назвала Яремчука лучшим игроком матча: "После плохого первого тайма Роман изменил ход встречи для Гента. Украинец создал лучший гол игрового дня неотразимым воздушным ударом. У Первана не было шансов против пушечного выстрела мирового класса".

"Порой наши форварды не берут активного участия в игре, но им достаточно микромомента, чтобы забить. Против Вольфсбурга это касалось Яремчука и его гола. Мы знали, что он забьет, еще до того, как мяч опустился в ворота. Фантастический удар. Роман в том эпизоде проявил необходимую уверенность", – прокомментировал голевой момент украинца главный тренер Гента Йес Торуп.

К подвигам Яремчука мы уже привыкли – основной форвард сборной Украины забил 14-й гол в сезоне. Роскошный результат. Однако вчера в составе Гента не меньше сиял другой представитель "сине-желтых".

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Игорь Пластун очень надежно сыграл в обороне: стал лучшим в матче по перехватам (9, один из топ-показателей в этой ЛЕ) и выносам (8, однажды вынес мяч с линии ворот), выиграл 70% "партерных" единоборств и добавил к этому хорошую точность передач. Игорь стал лучшим игроком встречи по оценкам статистических порталов WhoScored – 8.5 и SofaScore – 8.1.

Пластун вошел в символическую сборную недели:

В общем это не стало откровением – Пластун от игры к игре показывает себя лидером защиты Гента. Подчищает за партнерами, добросовестно выполняет задачи по персональной опеке, сократил количество позиционных ошибок. В игре Игоря периодически возникает суета, он может запутаться в своих ногах, но украинец повышает свою квалификацию, не сбавляя при этом в силовой работе.

Больше всего комплиментов Пластуну досталось от журналистов авторитетного Nieuwsblad. Издание пишет, что "до перерыва Вольфсбург регулярно пробивал оборону Гента, где защищался и опирался на самом деле только Игорь Пластун".

Nieuwsblad выставил оценки игрокам Гента, выделив Пластуна лучшим в матче. 8 баллов – абсолютный MVP. "Настоящая скала в обороне Гента. Часто прыгал на перехват, когда его партнеры теряли позиции. Единственный минус – получил быструю желтую карточку сразу после перерыва", – пишет Стефан Смет.

Роман Яремчук получил оценку 7 с такой характеристикой: "Долго оставался в тени, но первый же шанс Гента превратил в гол, сказочный гол".

Гент набрал 8 очков и выбился в единоличные лидеры группы I. До выхода в плей-офф Лиги Европы – один шаг. Возможно, в последнем туре бельгийцы уже решат свои турнирные задачи и помогут Александрии.

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