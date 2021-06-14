"Солидная поддержка была в Амстердаме у сборной Нидерландов. Но мы держались и придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за наш матч против очень достойного соперника.

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Чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными", – сказал Яремчук в эфире Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины начала свой путь на Евро-2020 поражением в ярком матче против Нидерландов. Команда Андрея Шевченко уступила со счетом 2:3, один из голов "сине-желтых" забил именно Яремчук.

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