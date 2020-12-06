Яремчук роскошным ассистом не помог Генту выиграть первый матч с новым тренером
В 15-м туре первенства Бельгии Гент уступил Остенде. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился голевой передачей.
Чемпионат Бельгии, 15 тур
Остенде – Гент – 2:1
Голы: Гуйе, 61, Сакала, 73 (пен) – Букари, 5
Гент, который провалил первую половину сезона и уже в третий раз сменил главного тренера, гостил у Оденсе. "Буйволы" открыли счет уже в дебюте. Роман Яремчук роскошно разобрался с оппонентом в быстрой контратаке гостей и отдал голевой пас на Букари, который ударом между ног голкипера направил мяч в сетку.
Остенде отыгрался уже во втором тайме – сначала Гуйе, который только что вышел на замену, поразил уже пустые ворота после ошибки Гента в обороне. Впоследствии хозяева вообще вышли вперед благодаря реализованному пенальти в исполнении Сакалы.
Другие украинцы – Игорь Пластун и Роман Безус – начали игру в запасе. Последний появился на 82-й минуте, но не помог команде избежать поражения. Хейн Ванхазебрук пока не сумел прервать неудачную серию Гента, который опустился уже на 13 место чемпионата.
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Видео ассиста Романа Яремчука: