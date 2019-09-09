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Яремчук: Рома всерьез была заинтересована во мне, но переговоры внезапно завершились

08:50 22 Читати українською
Яремчук: Рома всерьез была заинтересована во мне, но переговоры внезапно завершились
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о сорван трансфер в итальянскую Рому.

"Насчет Ромы – было все серьезно с их стороны. Но в один момент все прекратилось. Да, у меня было желание перейти туда. Знаю, что Джеко – там основной нападающий. Но пример Саши Зинченко показывает, что в таком клубе можно прогрессировать. Он говорил, если есть такая возможность – нужно ехать и цепляться.

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Клубы общались, но потом все закончилось. Говорили о больших суммах. Если объективно смотреть на вещи, то я не стоит таких денег. Малиновский сказал, что в Италии очень большие нагрузки, очень интенсивно все.

Трансфер в Галатасарай? Оттуда не было никаких официальных бумаг. Турки просто непосредственно вели переговоры. Искали замену какому-то игроку. Я был у них в списке, но не среди приоритетных вариантов", – поделился Яремчук в комментарии ПроФутбол.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний Яремчук сыграл в 8 матчах за Гент, в которых отличился 6 голами и 3 результативными передачами. Контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 года.

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Теги
Рома Рома Гент Гент Италия Трансферы Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
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