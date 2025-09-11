Яремчук рискует пропустить матч в Лиге чемпионов – украинец не сыграл ни единого раза
Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук близок к возвращению на поле.
Роман Яремчук получил травму во время предсезонной подготовки с Олимпиакосом и пропустил старт сезона. Форвард не смог восстановиться и к матчам сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.
Как сообщает gazzetta.gr, в международную паузу Яремчук получил разрешение от клуба на то, чтобы отправиться на Украину, где он продолжил лечиться. Нападающий пропустит матч против Пансерраикоса в чемпионате Греции.
Пока не известно, успеет ли Яремчук восстановиться к первому туру Лиги чемпионов, в котором Олимпиакос сыграет против Пафоса. Отмечается, что даже если украинец не будет чувствовать дискомфорта, то некоторое время он будет вне игры.
Стоит напомнить, что Яремчук присоединился к Олимпиакосу в 2024 году. Всего он сыграл за клуб в 33 матчах, в которых забил 10 голов и отдал четыре ассиста.
