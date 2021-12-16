Кубок лиги, Португалия, 3-й тур группового этапа

Бенфика – Спортинг Ковильян – 3:0

Голы: Сеферович, 28, Нуньес, 68, 73

Удаление: Азуга, 39 (СК)

Кубок португальской лиги имеет специфический формат. Есть 4 группы по 3 команды, однако в плей-офф выходит только одна. Бенфика позволила себе расписать ничью с Гимарайншем, поэтому в последнем туре была обязана побеждать с разницей в минимум 3 гола. Соперник был не слишком грозный – Спортинг Ковильян, который идет аутсайдером даже во втором дивизионе.

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Роман Яремчук только восстановился после переутомления мышц, поэтому Жорже Жезуш оставил его в запасе. На 28-й минуте счет открыл прямой конкурент украинца – Харис Сеферович. Перед перерывом Азуга оставил Спортинг в меньшинстве, а Жезуш провел сразу 3 замены во время отдыха. Джокеры долго не работали, потому тренер Бенфики рискованно выпустил и Яремчука.

Впрочем, героем концовки стал не украинец. Дарвин Нуньес оформил дубль за 5 минут и вывел Бенфику в плей-офф. Заметим, что действующий обладатель трофея, лиссабонский Спортинг, тоже вышел из группы, а Порту сенсационно проиграл в первом туре и потерял все шансы.

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