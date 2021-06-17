Яремчук рассказал о горьком привкусе победы над Северной Македонией
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал минимальную победу над Северной Македонией в матче второго тура Евро-2020.
Только позитивные эмоции, но очень много нервничали во время матча, в концовке. Сейчас можно немного порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующей игре.
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К ней нужно намного серьезней подготовиться в психологическом плане, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Македонии. Нужно будет выложиться на 100%" – сказал Роман Яремчук в эфире телеканала Футбол 1.
Напомним, судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.
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