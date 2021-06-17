Только позитивные эмоции, но очень много нервничали во время матча, в концовке. Сейчас можно немного порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующей игре.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов и обзор матча

К ней нужно намного серьезней подготовиться в психологическом плане, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Македонии. Нужно будет выложиться на 100%" – сказал Роман Яремчук в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.

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