"Конечно, ко мне высокие требования. На таких турнирах в команде должен быть нападающий, который забивает голы и приносит пользу команде. На меня возлагают большую ответственность, но я люблю ответственность. Я люблю футбол, потому что здесь есть эта ответственность, и ради этого я живу.

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В принципе, мне просто хочется приносить пользу команде – забивать голы, делать результативные передачи, быть полезным любым другим способом.

От Андрея Шевченко получаю подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт – это нечто невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом. Все что мне нужно, просто слушать его и делать правильные выводы", – цитирует Яремчука официальный сайт УЕФА.

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