Яремчук вернулся в расположение Олимпиакоса после травмы, информирует греческое издание Sport 24. Известно, что 29-летний нападающий проходил реабилитацию в Украине.

Впрочем, несмотря на возвращение, Роман не сыграет в матче Лиги чемпионов против кипрского Пафоса, ведь еще не набрал оптимальной формы. Также под вопросом его участие в поединке чемпионата Греции против Панатинаикоса, который состоится 21 сентября.

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар рассказал о восстановлении украинца перед игрой основного этапа ЛЧ против Пафоса.

"Яремчук уже две с половиной недели проходит лечение, дела идут хорошо, но он еще недоступен", – цитирует издание Мендилибара.

Последний раз Роман Яремчук выходил на поле еще 2 августа в товарищеском матче с Херенвеном, где он отметился ассистом. Контракт нападающего с Олимпиакосом рассчитан до лета 2028 года.

