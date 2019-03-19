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Яремчук отреагировал на вызов Мораеса в сборную Украины

16:17 235 Читати українською
Яремчук отреагировал на вызов Мораеса в сборную Украины
Роман Яремчук / соцсети

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал вызов в национальную команду нападающего Жуниора Мораеса.

"Это решение ФФУ, я к этому не имею никакого отношения.

Мораес был самым результативным бразильцем в Европе до натурализации – Украина спасла честь Неймара

Я знаю его как хорошего человека и хорошего футболиста. Думаю, что его приход будет на пользу сборной, ведь он много забивает в УПЛ. Это неплохо точно", – цитирует Яремчука FootballHub.

Напомним, форвард Шахтера Жуниор Мораес был официально вызван в сборную Украины после принятия гражданства.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Теги
Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Натурализация легионеров для сборной Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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