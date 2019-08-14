Яремчук прокомментировал возможный трансфер в Галатасарай

Нападающий Гента поделился мнением относительно вариантов продолжения карьеры.

"У нас, безусловно, есть шанс выиграть титул. Мы пригласили замечательных игроков, например, Депуатра, Нгаду-Нгаджи, а Оджиджа-Офо все еще играет здесь. В любом случае, это будет интересный сезон. Я сам могу сделать гораздо больше, чем то, что я уже показал, и я хочу иметь как можно лучшую статистику в конце сезона.

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Галатасарай? Если бы я сделал следующий шаг, мне пришлось бы пойти в команду, где я мог бы выигрывать титулы. У меня также есть контракт с Гентом, поэтому они решают, уйду ли я", – цитирует Яремчука Voetbalmagazine.

Напомним, нападающего сборной Украины на протяжении последних недель связывают с переходом к чемпиону Турции.

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