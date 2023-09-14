"Конечно, для меня, как для украинца, это прекрасная возможность оказаться в Валенсии. Я очень хочу проявить себя и много работать. Физическое состояние? Я думаю, что я чувствую себя хорошо, и я готов с Брюгге. Я играл и тренировался со своей национальной командой, занимался хорошо в общей группе. Почему еще не дебютировал за Валенсию? Это решение тренера.

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Цели на сезон? Я всегда думаю о том, чтобы забить 20 голов, и все были очень счастливыми, но мы должны быть реалистами. Если я хорошо выполняю свою работу для команды, голы придут сами. У меня был контракт с Брюгге, но Валенсия связалась со мной несколько месяцев назад. В конце концов нашлось решение, и я очень рад, потому что это замечательный клуб с замечательными фанатами

Что нужно, чтобы восстановить свою лучшую форму? Первое – это дисциплина, как и во всех видах спорта. Не только в поле. Если ты хорошо тренируешься, хорошо спишь, не травмируешься... Я работаю для этого, и мне нужно время, чтобы это доказать.

Впечатления от Барахи? Тренер немного разговаривает на английском, а люди вокруг меня, которые говорят на английском, помогают мне. Язык футбола международный. Я работаю сейчас, сосредотачиваясь на ежедневной работе, а результат будет виден через год. Мое мнение таково, что я хочу быть здесь. Если бы я не хотел перейти, я бы не перешел.

Жизнь такая, первые месяцы в Бенфике были хорошими, но потом был COVID-19, война в Украине и я получил травму. Тогда я сыграл несколько хороших игр, но не имел своих шансов. Я надеюсь, что Валенсия вернет мою уверенность и сможет забивать голы.

Впечатления от Валенсии? Я мог наблюдать за игрой, стратегия и подготовка были очень интересными. Я увидел потенциал и возможности своих одноклубников и хочу играть с ними. Психология – самая важная вещь в жизни и в футболе. Если у вас все хорошо, вы продемонстрируете свой лучший уровень. Проблемы могут сделать вас сильнее. По мере взросления вы становитесь лучше

Что думаю насчет цели остаться в чемпионате? Мне это не нравится. Я в Валенсии и уже увидел потенциал команды. Если бы я думал, что мы можем вылететь, я бы не пришел. Я верю в потенциал команды и качество игроков, а также тренера", – цитирует Яремчука Superdeporte.

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