Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук не остается в стороне от событий на Родине.

"Футбол – это футбол. Я выполняю свою работу здесь, в Португалии, но в моей стране проходит много всего. Ситуация сложная.

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Я профессионал и знаю, что делать на поле. Я делаю все, что могу для моих португальских фанатов. Я должен забивать и помогать команде. Мы недовольны, но у нас есть хорошие шансы забить в Амстердаме", – цитирует Яремчука сайт Альфредо Педуллы.

Напомним, форвард сборной Украины отличился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса. Отправив мяч в сетку, Яремчук снял игровую футболку, под которой была еще одна – с гербом нашего государства.

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