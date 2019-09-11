toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Яремчук прокомментировал свой скандальный гол в ворота сборной Нигерии

00:17 91 Читати українською
Яремчук прокомментировал свой скандальный гол в ворота сборной Нигерии
Роман Яремчук / Фото пресс-службы сборной Украины

Автор второго гола сборной Украины поделился мнением относительно исхода товарищеской игры против нигерийцев.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Нигерия – очень сильная команда, у них много индивидуально сильных игроков. У нас была ротация состава, поэтому было несколько сложно найти свою игру. Но в течение игры мы смогли перехватить инициативу. Вырвали ничью и на хорошей ноте закончили этот сбор.

Украина расписала сумасшедшую ничью с Нигерией в товарищеском матче

Мы ожидали от Нигерии такой сильной игры. Мы наигрывали наш контроль, пытались действовать агрессивно, но что-то пошло не так. Нигерийцы очень мощные, атлетические, но мы, украинцы – очень сильная нация, мы не чувствовали большого преимущества у них.

Украина – Нигерия – видео голов

Была ли у меня рука во время гола? Трудно сказать, надо смотреть повтор. Очень хотелось бы, чтобы ее не было", – рассказал Яремчук в послематчевом комментарии Футбол 1.

blog_ava
"Коломойский не хотел давать взятки", – Кварцяный сделал смелое заявление
10 сентября
1123
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Нигерия Роман Яремчук Роман Яремчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Львов официально назначил Мазяра главным тренером
    Україна — 10 сент517 Львов официально назначил Мазяра главным тренером
4
час
:
8
мин
Аргентина
05:00
Мексика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук