Яремчук прокомментировал свой скандальный гол в ворота сборной Нигерии

Автор второго гола сборной Украины поделился мнением относительно исхода товарищеской игры против нигерийцев.

"Нигерия – очень сильная команда, у них много индивидуально сильных игроков. У нас была ротация состава, поэтому было несколько сложно найти свою игру. Но в течение игры мы смогли перехватить инициативу. Вырвали ничью и на хорошей ноте закончили этот сбор.

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Мы ожидали от Нигерии такой сильной игры. Мы наигрывали наш контроль, пытались действовать агрессивно, но что-то пошло не так. Нигерийцы очень мощные, атлетические, но мы, украинцы – очень сильная нация, мы не чувствовали большого преимущества у них.

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Была ли у меня рука во время гола? Трудно сказать, надо смотреть повтор. Очень хотелось бы, чтобы ее не было", – рассказал Яремчук в послематчевом комментарии Футбол 1.

