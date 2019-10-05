Яремчук прокомментировал слухи об уходе Шевченко из сборной Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение относительно дальнейшей работы Андрея Шевченко с командой.

Один из главных бомбардиров сборной заявил, что хочет продолжить сотрудничество с нынешним наставником.

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"Конечно, мы читаем, что в интернете пишут. Уже обсудили это. Хочется, чтобы Шевченко остался в национальной команде. Может, это слухи. Я такое комментировать не могу", – сказал Яремчук в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, пресса активно сватает Андрея Шевченко в Милан, который провально начал сезон под руководством Марко Джампаоло.

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