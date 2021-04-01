"Создали много хороших моментов, где-то подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него отвечать. Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю после таких матчей и проанализировать.

Украина – Казахстан: Шевченко взял на себя ответственность за результат матча и указал на основные проблемы

Шевченко заходил в раздевалку. Думаю, его слова должны остаться в раздевалке. Каждый футболист согласен с тем, что сказал наставник. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать игру, борьба еще не закончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию.

Играл больше на левом фланге? Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду.

Эксперты говорили, что мои открывания похожи на стиль Мбаппе? Нет, мне до Мбаппе как из Киева в Бельгию пешком", – сказал Яремчук в эфире ТК Футбол.

После трех туров квалификации сборная Украины расположилась на второй строчке группы D с тремя зачетными баллами.

Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022