Форвард Бенфики Роман Яремчук стал лучшим в поединке 7-го тура чемпионата Португалии между Гимараэшем и Бенфикой.

Дубль в ворота Гимараеша позволил Яремчуку стать лучшим игроком встречи. В послематчевом флэш-комментарии украинец поделился эмоциями от выступлений за Бенфику: "Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Это была фантастическая атмосфера, спасибо нашим болельщикам. Для меня огромное удовольствие играть за Бенфику", – приводит слова Романа твиттер лиссабонцев.

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Пресс-служба клуба решила поздравить Яремчука с дублем, переименовав англоязычную версию твиттера. Отметим, что это происходит не впервые – твиттер лиссабонцев подвергался изменениям после успешных выступлений украинца в матчах против Спартака и Ароки.

К слову, Яремчук провел уже 9 матчей в составе Бенфики, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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