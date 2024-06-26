"Против словаков был гол нападающего. Да, тяжелый, но хорошие нападающие на хорошем уровне такие голы забивают. Если представляешь страну на таком уровне, то должен забивать такие мячи. Хорошо, что все так сложилось, хорошо принял и забил.

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Бельгия – топ-сборная. Лукаку, Де Брюйне, Доку – футболисты топ-уровня. Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки против такой команды. Я надеюсь, что это будет день не Бельгии, а Украины. Очень высокий уровень соперника, будет сложный матч.

Бельгийский тренер подкован тактически, но сейчас у них не лучшее время. Насколько мне известно, у них сейчас есть определенная критика в отношении национальной сборной. Поэтому они будут играть против нас с двойным желанием. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному футболу, более открытому. Посмотрим, как сложится матч, и уже потом будем анализировать", – цитирует Яремчука пресс-служба УАФ.

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