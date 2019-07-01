Яремчук признался, как Милевский повлиял на его карьеру

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих отношениях с экс-форвардом национальной команды Артемом Милевским.

Когда я был в Динамо U-19 Милевский, мне сильно нравился. Он тогда был в первой команде. Иногда меня привлекали к тренировкам с ними, тогда и мы познакомились.

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Он очень сильный человек. Не знаю, что за плохие вещи о нем говорят, у меня язык не поворачивается сказать о нем что-то плохое. Он мне очень много подсказывал, помогал, когда я был в дубле", – рассказал Яремчук для портала Footboom.

Напомним, Роман уже успел сыграть в 8-ми официальных матчах сборной Украины, в которых отметился двумя голами.

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