Бенфика вернулась в Португалию после победного вояжа в Россию – "орлы" уверенно одолели Спартак (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Команда сейчас базируется в Браге. К коллективу уже присоединился Роман Яремчук, который не летал в Москву, и со всеми начал подготовку к матчу чемпионата Португалии против Морейренсе. Об этом свидетельствуют кадры из видеоролика, опубликованного в соцсетях Бенфики.

Потенциальную возможность дебютировать за новый клуб украинец будет иметь уже завтра, 7 августа. Поединок первого тура против Морейренсе начнется в 20:00.

Напомним, Бенфика заплатила за Яремчука 17 млн евро, Роман подписал контракт на 5 лет.

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