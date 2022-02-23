"Запомнилось, что я очень переживал. Я думал, что у меня будет немного больше времени перед дебютом. После матча я просто испытывал удовольствие от того, что мы прошли до следующего этапа. Но, конечно, я был доволен, что удалось отличиться, можно сказать, ассистом (после удара Яремчука мяч зрикошетил от защитников и влетел в ворота – прим.).

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Разумеется, я знаком с историей и знал, что Спартак был важным соперником моего бывшего клуба. Но на тот момент я гораздо больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на прошлом противостоянии Динамо и Спартака, а на том, чтобы хорошо сыграть", – цитирует Яремчука сайт УЕФА .

Напомним, уже сегодня, 22 февраля, команда украинца будет играть с Аяксом в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 15 марта.

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