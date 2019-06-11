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Яремчук: Приятно забивать свои голы во Львове

00:50 16 Читати українською
Яремчук: Приятно забивать свои голы во Львове
Роман Яремчук / Роман Породько

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Люксембургом в матче отбора Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Люксембург – хорошая команда. Они играют в хороший футбол. Думаю, также повлияло то, что мы снова играли с ними второй поединок после тяжелого матча. Весной перед ними мы противостояли Португалии. Было тяжело физически, но, благодаря болельщикам, у нас открылось второе дыхание.

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Андрей Николаевич поздравил всех с победой, сказал, что будем разбирать эту игру и двигаться дальше.

Арена Львов помогла победить. Считаю, на каждом стадионе пришло бы много людей, но этот стадион имеет особую атмосферу, и я здесь забил 2 своих дебютных гола. Очень приятно забивать именно во Львове.

Были установки перед игрой. Люксембург, наверное, никогда не играл перед таким количеством людей, что могло их сбить. Была задача прессинговать их с первых минут, и хорошо, что мы забили быстрый гол.

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Люксембург начал играть хорошо после того, как мы открыли счет, но слава Богу, что все хорошо закончилось", – сказал Яремчук.

Источник: Футбол 24
blog_ava
Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:45
1257
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Сборная Украины Украина Украина Украина - Люксембург Люксембург Люксембург Роман Яремчук Роман Яремчук Арена Львов
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