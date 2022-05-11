Нападающий Бенфики Роман Яремчук не поразил португальских журналистов своими выступлениями в текущем сезоне.

Издание A Bola начало голосование среди читателей, чтобы выяснить, какой летний трансфер стал самым худшим во всем первенстве.

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В список попал и украинский форвард Бенфики Роман Яремчук. Нападающий по состоянию на 22:20 замыкает тройку неудачников, имея 15,2% голосов. Опережают его Жоау Мариу (Бенфика) и Рубен Семеду (Порту).

Добавим, что Яремчук провел 22 поединка в португальском первенстве, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Трансфер украинца обошелся "орлам" в 18,7 млн. евро.

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