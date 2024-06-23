Яремчук претендует на самый красивый гол второго тура Евро-2024 – Шакири и пушка в ворота Англии в конкурентах
УЕФА выбрал претендентов на звание самого красивого гола в матчах 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Гол Романа Яремчука в ворота Словакии претендует на награду самому красивому мячу, забитому во 2-м туре Евро-2024. Украинец шикарно обработал передачу Шапаренко и элегантно пробросил мимо Дубравки.
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Конкуренты также достаточно серьезные. Это Джердан Шакири, который сумасшедшим ударом в касание попал в девятку, сравняв счет против Шотландии; Мортен Юльмен, который забил метров с 30 в ворота Англии; Гернот Траунер, который головой открыл счет в игре против Польши. Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.
Добавим, что Украина набрала 3 очка – столько же имеют и остальные участники группы E (Словакия, Бельгия и Румыния). 26 июня решится судьба путевок в плей-офф в этом квартете.
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